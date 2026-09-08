Минобороны России сообщило о ночном ударе по Киеву и порту Черноморск

Российские вооруженные силы ночью ударили по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Удар был нанесен в том числе по порту Черноморск в Одесской области, сообщило Минобороны РФ.

Согласно пресс-релизу российского ведомства, поражены объекты, задействованные в производстве и хранении дронов и крылатых ракет, а также транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Удары наносили оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по украинским портам. 5 сентября министерство сообщило об ударе по судам в портах Черноморска и Одессы. 7 сентября были поражены объекты в порту Измаил.