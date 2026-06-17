Хедлайнером выпускного в Екатеринбурге станет Ваня Дмитриенко

На общегородском выпускном в Екатеринбурге 26 июня выступит певец Ваня Дмитриенко. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Выступление пройдет на «УГМК-Арене» с 19:45. Прийти на праздник смогут выпускники школ города и Свердловской области по пригласительным, которые распространят в школах, а также ограниченное количество родителей и педагогов.

Перед выступлением на сцене пройдет награждение выпускников и интерактивная программа с розыгрышем призов.

Ваня Дмитриенко — поп-певец, известный треками «Настоящая», «Венера-Юпитер», «Дыши», «Шелк». В прошлом году выпускной проходил в ЦПКиО им. Маяковского.

Анна Капустина