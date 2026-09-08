В Горном Алтае вновь разрешили продавать спиртное по воскресеньям

В Республике Алтай вновь изменят режим розничной продажи алкоголя. Соответствующий проект постановления регионального правительства был принят на его заседании 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно документу, разработанному министерством экономического развития республики, продажа алкоголя будет возможна с 11:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, с 11:00 до 16:00 в субботу и с 11:00 до 14:00 в воскресенье.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 1 марта 2026 года в Горном Алтае стали действовать самые жесткие в Сибирском федеральном округе нормы реализации алкоголя. Так, в воскресные и праздничные дни она была полностью запрещена, в пятницу разрешена с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00.

Смягчение ограничений участники заседания объяснили необходимостью поддержать розничную торговлю и просьбами «законопослушных» жителей.

Валерий Лавский