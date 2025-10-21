Алкогольная розница теряет время

В Республике Алтай 1 марта 2026 года начнут действовать самые жесткие в Сибирском федеральном округе ограничения на розничную реализацию алкоголя. Его продажа в будние дни будет значительно сокращена по времени, а по воскресеньям и в праздничные дни полностью запрещена. Закрыться или перепрофилироваться придется десяткам магазинов, расположенных в многоквартирных домах. Выяснить, удалось ли с помощью этих мер сократить рост «пьяных» ДТП и отравлений, планируется в конце будущего года.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ритейлерам и покупателям в Республике Алтай придется задуматься о последствиях новых ограничительных мер в продаже алкоголя

Введение в регионе ограничений на продажу алкоголя и табачных изделий глава Республики Алтай Андрей Турчак анонсировал в конце августа. Их перечень был обсужден на региональном межведомственном совете по укреплению общественного здоровья и вынесен на заседание правительства 21 октября.

Сформулированные ограничения оказались самыми жесткими в Сибири. Розничную продажу алкоголя было предложено полностью запретить в выходные дни и в праздники (14 дней в году). С понедельника по четверг разрешить ее только с 11:00 до 19:00, а по пятницам — с 11:00 до 16:00 (в настоящее время — с 10:00 до 23:00). Кроме того, власти региона намерены запретить реализацию спиртного в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах.

Сторонники принятия жестких ограничений обосновали их необходимость с помощью статистики.

«Общее количество правонарушений, которые совершены в состоянии алкогольного опьянения, в Республике Алтай выше, чем по Российской Федерации. Количество ДТП с водителями, которые находились в состоянии опьянения также выше.

К сожалению, есть негативная статистика, что количество алкогольных отравлений и количество летальных случаев в 2025 году устойчиво растут»,— перечислил аргументы приглашенный на заседание руководитель онкологической службы БУЗ «Республиканская больница» Дмитрий Пучков. В 2024 году 28% преступлений в Горном Алтае было совершено людьми в состоянии опьянения — это на 7% больше, чем в целом в России. Главной причиной этого господин Пучков назвал доступность алкоголя и, как следствие, возможность «импульсивных покупок» этого товара.

Вице-премьер, министр здравоохранения Дмитрий Хубезов уточнил, что ограничения на продажу в пятницу были внесены по инициативе республиканского МВД. По его словам, подобные ограничения приводили к положительным результатам в странах Северной Европы, с характерным для них и России «эпизодическим, но интенсивным» потреблением алкоголя.

По данным министра экономического развития республики Сергея Боровикова, решение о запрете торговли в многоквартирных домах коснется 29 магазинов, в том числе торговых точек сетей «Красное & Белое», «Бристоль», «Мария-Ра», «Аникс», «Магнит» и «Пятерочка». Возможные максимальные потери для республиканского бюджета от снижения поступлений налогов и акцизов Дмитрий Хубезов не посчитал масштабными и оценил в 20,5 млн руб. в год.

Выслушав докладчиков, Андрей Турчак заметил, что с введением ограничений «не все так просто», а определить «соразмерность, достаточность и неизбыточность можно, наверное, только после какого-то эксперимента».

Если против запрета на продажу алкоголя в жилых домах в ходе заседания никто не возражал, то необходимость его введения на все выходные вызвала споры. Вице-премьер Адар Сумин не увидел ничего плохого, «если законопослушный гражданин в пятницу или субботу будет иметь возможность приобрести».

«Те люди, которые алкоголики, им без разницы, они все равно найдут и отравятся… А если пришли гости? Не все покупают впрок. А возьмешь впрок — придется его выпить.

Такой тоже может быть вариант, мы можем простимулировать (принятием ограничений.— «Ъ»)… Давайте, хоть один день выходной оставим»,— предложила председатель республиканской Общественной палаты Татьяна Кончева. Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова, в свою очередь, обратила внимание на то, что даже в Вологодской области, где действуют самые жесткие в России ограничения, алкоголь можно приобрести в выходные дни.

«Горбачевская реформа (антиалкогольная кампания второй половины 1980-х годов по инициативе генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.— «Ъ»): для информации — самая высокая продолжительность жизни была именно в это время. Основной цели реформа достигла»,— противился «полумерам» до последнего господин Хубезов. Но в итоге в первоначальный вариант решения была внесена поправка, разрешающая торговлю спиртным по субботам с 11:00 до 14:00.

«Ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Это связано с требованиями федерального законодательства, по которому проекты правовых актов должны пройти процедуру оценки.

Проведем ее до конца года, после чего утвердим окончательный документ»,— подвел итоги дискуссии Андрей Турчак.

Результаты введенных мер власти Горного Алтая намерены оценить в декабре 2026 года, и по результатам анализа, при необходимости, принять решения об их корректировке. Сам глава региона в рамках борьбы со вредными привычками пообещал бросить курить значительно раньше — с начала будущего года.

Валерий Лавский