МВД сообщило о мошеннической схеме с обновлением электронного дневника

Злоумышленники выманивают код из смс под предлогом подтверждения номера телефона в электронном дневнике. О новой мошеннической схеме рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным МВД, мошенники говорят о необходимости обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Получив доступ к личным данным жертвы, злоумышленники могут зайти в аккаунты на «Госуслугах» и в приложения банков. Также возможна схема со звонком якобы из правоохранительных органов и требованием перевести деньги на «безопасные счета», пишут «РИА Новости».

В Центробанке и МВД регулярно рассказывают о новых схемах мошенничества. В частности, мошенники могут прислать ссылку на сайт, имитирующий взлом «Госуслуг», либо красть аккаунты под видом голосования в мессенджерах.