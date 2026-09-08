Товарооборот России и Китая за восемь месяцев вырос на 28,4%

В январе-августе товарооборот Китая и России вырос на 28,4% в годовом выражении, до $185,047 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное таможенное управление Китая.

По подсчетам таможни, КНР за восемь месяцев ввезла в Россию товаров на $84,6 млрд, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Поставки из России в Китай выросли на 26,5%, до $100,372 млрд.

Конкретно в августе товарооборот двух стран составил $25,603 млрд. Россия за прошлый месяц ввезла в Китай товаров на $13,752 млрд, поставки из КНР оценили в $11,851 млрд.

В июле Россия поставила Китаю рекордный объем продукции АПК. Рост поставок из России в КНР поддерживает в том числе нефть, отгрузки которой увеличиваются на фоне перебоев с ближневосточными поставками. Китай также говорил о росте торговли энергоресурсами с Россией на 20%.