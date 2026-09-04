Китай заявил о росте торговли энергоресурсами с Россией на 20%
За семь месяцев 2026 года объем торговли энергоресурсами между Россией и Китаем превысил $50 млрд. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на межправительственной комиссии по энергетике на Восточном экономическом форуме, передает «РИА Новости».
Господин Сюэсян отметил, что по сравнению с прошлогодним показателем объем торговли энергоресурсами увеличился на 20%. Он составил одну треть всего комплекса двустороннего товарооборота.
Вице-премьер выделил еще один вектор энергетического сотрудничества двух стран — реализацию крупных совместных проектов. Он упомянул поставки российской нефти, газа из РФ по «Силе Сибири», строительство трансграничного участка «дальневосточного маршрута». Поставки газа по последнему планируют начать в 2027 году.
Заявленный рост складывается прежде всего из уже действующих потоков нефти и газа, а не из запуска дальневосточного маршрута: поставки по нему планируют начать только в 2027 году. Газовая часть опирается на расширение поставок по «Силе Сибири»: по итогам 2023 года они достигли 22,7 млрд куб. м, тогда как дополнительные маршруты, включая дальневосточный и через Монголию, рассматривались как следующий этап наращивания экспорта.
Краткосрочно на нефтяную составляющую повлиял внешний шок: в апреле 2026 года Китай резко сократил закупки нефти у стран Персидского залива на фоне войны на Ближнем Востоке, и частично выпавший объем компенсировала Россия — импорт российской нефти в апреле вырос на 11%, до $6,3 млрд. При этом газовая модель строится не только на трубопроводных контрактах: в китайской стратегии СПГ отводится роль источника балансирующих поставок для поддержания стабильности цен, а его объемы могут колебаться — за первое полугодие 2024 года поставки российского СПГ в Китай снизились на 9,24% после роста на 23% в 2023 году.