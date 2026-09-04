Китай заявил о росте торговли энергоресурсами с Россией на 20%

За семь месяцев 2026 года объем торговли энергоресурсами между Россией и Китаем превысил $50 млрд. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на межправительственной комиссии по энергетике на Восточном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

Господин Сюэсян отметил, что по сравнению с прошлогодним показателем объем торговли энергоресурсами увеличился на 20%. Он составил одну треть всего комплекса двустороннего товарооборота.

Вице-премьер выделил еще один вектор энергетического сотрудничества двух стран — реализацию крупных совместных проектов. Он упомянул поставки российской нефти, газа из РФ по «Силе Сибири», строительство трансграничного участка «дальневосточного маршрута». Поставки газа по последнему планируют начать в 2027 году.