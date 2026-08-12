Россия в июле поставила Китаю рекордный объем продукции АПК

По итогам июля Россия экспортировала в Китай более 920 тыс. тонн продукции АПК на сумму свыше $740 млн. Это рекордный показатель для июля за всю историю наблюдений, сообщили ТАСС в «Агроэкспорте».

В топ-5 видов продукции АПК вошли мороженая рыба (на сумму более $170 млн), ракообразные (почти $111 млн), рапсовое масло ($93 млн), соевые бобы ($73 млн), сушеный горох ($52 млн), уточнили в центре. Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2023 года (более 692 тыс. тонн).

Товарооборот КНР с Россией в июле составил около $25 млрд, увеличившись на 31% год к году. Китайские поставки в Россию выросли примерно на 35%, до $12,25 млрд, российский экспорт в Китай — на 27%, до $12,75 млрд. Рост поставок из России в КНР поддерживает в том числе нефть, отгрузки которой увеличиваются на фоне перебоев с ближневосточными поставками.

О российской внешней торговле — в материале «Ъ» «Внешняя торговля выросла в обе стороны».