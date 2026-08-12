Россия в июле поставила Китаю рекордный объем продукции АПК
По итогам июля Россия экспортировала в Китай более 920 тыс. тонн продукции АПК на сумму свыше $740 млн. Это рекордный показатель для июля за всю историю наблюдений, сообщили ТАСС в «Агроэкспорте».
В топ-5 видов продукции АПК вошли мороженая рыба (на сумму более $170 млн), ракообразные (почти $111 млн), рапсовое масло ($93 млн), соевые бобы ($73 млн), сушеный горох ($52 млн), уточнили в центре. Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2023 года (более 692 тыс. тонн).
Товарооборот КНР с Россией в июле составил около $25 млрд, увеличившись на 31% год к году. Китайские поставки в Россию выросли примерно на 35%, до $12,25 млрд, российский экспорт в Китай — на 27%, до $12,75 млрд. Рост поставок из России в КНР поддерживает в том числе нефть, отгрузки которой увеличиваются на фоне перебоев с ближневосточными поставками.
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В декабре 2025 года Россия впервые экспортировала в Китай более 1,3 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше $1 млрд, что стало рекордным показателем. До этого максимальный объем экспорта составлял $812 млн в октябре 2025 года. Основными экспортными позициями в декабре стали рапсовое масло, живые, свежие или охлажденные крабы, семена льна, минтай и сельдь.
За первые десять месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай около 1 млн тонн рапсового масла на сумму более $1 млрд, что на 20% больше в физическом выражении и на 30% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За тот же период поставки крабов из России в Китай составили 32 тыс. тонн, увеличившись на 15% по сравнению с 2024 годом, при этом стоимость экспорта сохранилась на уровне $800 млн.
В первом квартале 2026 года Россия установила рекорд по экспорту продукции АПК в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поставив около 3,6 млн тонн продукции на сумму более $2,3 млрд, что на 28% и 22% выше показателей 2025 года соответственно. Основными потребителями стали Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а рост поставок обеспечили зерновые культуры, молочная и мясная продукция.