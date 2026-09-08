Орлов: рост сектора креативных индустрий в Екатеринбурге составил 16%

Сфера креативных индустрий в Екатеринбурге выросла на 16%, сообщил мэр Алексей Орлов. По его словам, темпы опережают показатели всех регионов Урала и России. Сегодня креативные индустрии обеспечивают 3-4% экономики города и влияют на его развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Алексей Орлов провел заседание Совета по малому и среднему предпринимательству (МСП) на площадке креативного кластера «Хлебозавод № 6». На встрече он рассказал, как налоги бизнеса влияют на развитие Екатеринбурга. «Мы привыкли слышать, что бизнес — "налогоплательщик", а власть — "распределитель". Но давайте смотреть правде в глаза: каждый рубль, который вы перечисляете в бюджет, превращается в реальную жизнь нашего города. Это новые парты в школах, уютные скверы, ровный асфальт и комфортные автобусы»,— заявил мэр.

В Екатеринбурге число субъектов МСП за последние пять лет выросло на 12% — в городе работают более 130 тыс. предпринимателей и компаний. В этой отрасли работает половина всех работающих екатеринбуржцев — более 436 тыс. человек.

Напомним, по итогам прошедшего в Екатеринбурге Международного фестиваля креативных индустрий готовят к заключению около 250 контрактов. Из них 191 — соглашения между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще семи регионов России.

Ирина Пичурина