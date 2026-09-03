По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов

По итогам прошедшего в Екатеринбурге Международного фестиваля креативных индустрий готовят к заключению около 250 контрактов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Из них 191 — соглашения между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще семи регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Отгрузки товаров уже начались. Бренды также собираются открыть поп-апы в Казахстане и ОАЭ. Отдельная биржа контактов объединила 12 свердловских фабрик и 18 модных брендов, которые ищут новые производственные площадки. По ее итогам рассматривается возможность заключения 57 контрактов. Впервые на фестивале также организовали биржу контактов для производителей кино и анимации и зарубежных дистрибьюторов. По ее итогам достигнуто 19 предварительных договоренностей. Интерес к российским проектам проявили представители Китая, Непала, Индии, Турции и Южной Кореи. В частности, достигнуты предварительные договоренности о прокате российских фильмов в Индии и Турции.

«В Свердловской области — более 13 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За год число предпринимателей, работающих в креативных индустриях, выросло на 12,5%. По итогам прошлого года этот сектор перечислил в бюджеты всех уровней 28 млрд руб. налогов — по сравнению с 2024 годом это рост на 34,5%. Сегодня Свердловская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом входит в число лидеров по объему креативной экономики»,— отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Третий Международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами мероприятия стали писатель Максим Ильяхов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников.

Ирина Пичурина