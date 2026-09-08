Строительство железной дороги в Китай через Алтай обсуждают в правительстве РФ

Правительство РФ прорабатывает проект строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали в ответ на поручение президента России Владимира Путина от 27 июля о развитии Среднего транспортного коридора. Об этом «Ъ» рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Новый маршрут предполагает создание железнодорожного входа в Китай через участок границы РФ с КНР в Республике Алтай — 55-километровый отрезок между Казахстаном и Монголией, примыкающий к Синьцзян-Уйгурскому автономному району. По замыслу властей, магистраль должна стать прямой альтернативой южным морским путям и создать конкуренцию Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Всего рассматриваются четыре варианта трассировки Трансалтайской магистрали. Конечной точкой маршрута станет китайский узел Авэйтань. В качестве начальной станции могут быть выбраны Бийск (два варианта), станция Таштагор Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги. Протяженность коридоров составит от 825 до 1123 км, из которых 228 км пройдут по территории КНР. Новые маршруты оказались короче прежних проработок, которые варьировались от 1006 до 1276 км.

Идея строительства железнодорожного пути в Китай через Горный Алтай обсуждалась еще в 2000-х годах — изначально этот коридор рассматривали для прокладки газопровода «Алтай». Однако проект был заморожен из-за затянувшихся переговоров с партнерами, технической сложности рельефа и необходимости нарушать границы природного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — плато Укок.

Лолита Белова