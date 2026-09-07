Бывшему белгородскому замгубернатора не удалось отменить приговор

Московский городской суд оставил без изменения приговор бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, который получил 20 лет колонии за взятку и растрату при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщает «Ъ», другому бывшему замглавы региона Владимиру Базарову 19-летний срок за аналогичные преступления сокращен на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Приговор был вынесен Мещанским райсудом в конце июля. Подсудимыми проходили 10 человек. Наиболее суровое наказание получил бывший начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников. Тогда он получил 20 лет лишения свободы. Этот срок Мосгорсуд сократил на два года.

Защитник Рустэма Зайнуллина Денис Брудов, в свою очередь, просил оправдать своего доверителя. Адвокат указывал на различные нарушения, в том числе на обвинительный уклон суда. Однако его доводы были отклонены.

Уголовное дело расследовало МВД. По версии следствия, группа высокопоставленных чиновников и предпринимателей разработала коррупционную схему: получала откаты от подрядчиков за госконтракты, заработав десятки миллионов рублей, а также занижала технические характеристики материалов и фальсифицировала проектную документацию, из-за чего бюджет потерял свыше 1,7 млрд руб.

По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве линии обороны белгородских предпринимателей и чиновников взыскали порядка 1 млрд руб. Первые приговоры за хищения при возведении фортификаций вынесли в Белгороде в этом году. Четверо предпринимателей были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они получили от четырех до шести лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 55 млн руб.

Владимир Зоркий