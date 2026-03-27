Утверждено взыскание 924 млн с организаторов стройки белгородской линии обороны

Московский городской суд отклонил жалобы защиты организаторов строительства фортификаций в Белгородской области на решение Останкинского райсуда Москвы о взыскании с них 924,9 млн руб. в пользу государства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ в октябре 2025 года. Ответчиками по нему выступили бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, бывший первый замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов, а также связанные с ними лица: экс-начальник «Управления капитального строительства Белгородской области» (УКС) Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

Господа Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Виктор Стригунов решением 235-го гарнизонного военного суда заключен под стражу в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно иску, в 2022–2024 годах Белгородской области выделили 19,5 млрд руб. из федерального бюджета на строительство оборонительных сооружений. УКС стало генподрядчиком этих работ. В 2021–2022 годах его возглавлял господин Сошников, деятельность бюджетного учреждения курировал господин Зайнуллин. Последнему также поручали следить за созданием линии обороны.

Надзор утверждал, что с января 2023 года по январь 2024-го на тот момент вице-губернатор способствовал заключению с ООО «Стройинвестрезерв» Сергея Петрякова 24 договоров по укреплению границы на 1,011 млрд руб. Из этой суммы подрядчик получил аванс 867,4 млн руб. Всего с ООО «Регион Сибирь» Дмитрия Боровлева и ООО «Стройинвестрезерв» было заключено 26 соглашений на 1,1 млрд руб., из которых 924,9 млн руб. Сергей Петряков и Дмитрий Боровлев «получили благодаря злоупотреблению властью» со стороны господ Зайнуллина и Сошникова, говорилось в иске.

По данным Генпрокуратуры, Виктор Стригунов, в свою очередь, с апреля 2023-го по декабрь 2024 года обеспечил заключение учреждением с ООО «Стройинвестрезерв» 21 соглашения на возведение заградительных сооружений на общую сумму 678,5 млн руб. Организации было перечислено 576,4 млн руб. из федбюджета.

