Белгородскому экс-замгубернатора Зайнуллину утвердили приговор

Московский городской суд оставил без изменений приговор бывшему замгубернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину. Еще одному бывшему замгубернатора Владимиру Базарову и бывшему начальнику Управления капитального строительства Белгородской области Алексею Сошникову суд снизил сроки наказания на 3 месяца и 2 года соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия Фото: Единая Россия

Рустэм Зайнуллин и Алексей Сошников в июле 2026 года получили по 20 лет колонии, Владимир Базаров был осужден на 19 лет. Остальные фигуранты получили сроки от 10 до 16 лет.

По версии следствия, группа высокопоставленных чиновников и предпринимателей разработала коррупционную схему: получала откаты от подрядчиков за госконтракты, заработав десятки миллионов рублей, а также занижала технические характеристики материалов и фальсифицировала проектную документацию, из-за чего бюджет потерял свыше 1,7 млрд руб.

В апелляции защита указывала на нарушения. По словам адвокатов, Рустэма Зайнуллина не ознакомили с материалами, ограничивали в консультациях с адвокатами, судья заняла обвинительную позицию, отклоняла вопросы и сама оглашала обвинительные документы. Адвокаты настаивали, что приговор скопирован с обвинения, свидетели опровергают выводы о некачественных материалах, а строительно-техническая экспертиза не проводилась.

Адвокат Денис Брудов просил оправдать Рустэма Зайнуллина и назначить независимую экспертизу, но суд отказал. Сам осужденный заявил, что объекты построены, а доказательств хищения нет. Владимир Базаров сообщил о намерении заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.

Ефим Брянцев