Фонды удержали пайщиков

Наметившийся в июле спад на рынке коллективных инвестиций оказался непродолжительным — уже по итогам августа чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 87 млрд руб. Высоким спросом вновь пользовались фонды денежного рынка, чистый приток зафиксировали и фонды облигаций. В ближайшие месяцы привлекательность таких фондов во многом будет напрямую зависеть от дальнейших шагов Банка России по ключевой ставке. В случае ее снижения портфельные управляющие рассчитывают на активный переток средств населения с депозитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В августе чистый приток средств инвесторов в розничные ПИФы составил 87,3 млрд руб., тогда как в июле был отток на уровне 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют оценки “Ъ”, основанные на данных Investfunds. Вместе с тем текущие показатели значительно уступают результатам весенних месяцев, когда притоки средств устойчиво превышали 100 млрд руб.

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Участники рынка указывают, что августовские цифры говорят не столько о росте спроса частных инвесторов на коллективные инвестиции, сколько об уменьшении выкупа паев управляющими компаниями.

«Гросс-продажи в августе все равно ниже июля. Оттоки при этом снизились на 35%, это основной фактор положительного сальдо»,— отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

В первую очередь инвесторы сократили продажу паев облигационных фондов, из которых месяцем ранее чистый отток превысил 88 млрд руб. (см “Ъ” от 6 августа). С учетом возросших покупок чистый приток в такие ПИФы по итогам августа составил почти 9 млрд руб., что в 5–14 раз меньше поступлений зимой-весной 2026 года. Как отмечает директор департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин, восстановление притоков в облигационные фонды также отражает интерес «к фиксации выросших доходностей на среднесрочном горизонте».

Однако интерес инвесторы проявляют не ко всем фондам облигаций. По словам Андрея Русецкого, «деньги идут в продукты, в основе которых лежат инструменты денежного рынка и облигации с переменным купоном». При этом спроса на классические облигации с фиксированным купоном, по его словам, пока нет. Причина такой разборчивости — сохраняющиеся инфляционные риски на фоне высоких цен на топливо, что может влиять на решения Банка России по ключевой ставке на ближайших заседаниях. В таких условиях композитный индекс облигаций RUABITR после роста в июле на 2,3% в августе не изменился.

В таких условиях россияне продолжают отдавать предпочтение фондам денежного рынка, текущая доходность по которым близка к ключевой ставке.

По итогам августа чистые вложения в такие ПИФы хотя и сократились на 15%, до 70 млрд руб., но стали вторыми по величине в этом году. В частности, инвесторы нарастили вложения в юаневые фонды денежного рынка, которые за месяц привлекли 6,6 млрд руб. против 3 млрд руб. месяцем ранее. Всплеск интереса вызвало резкое повышение курса юаня (см. “Ъ” от 4 сентября). В итоге паи таких фондов подорожали за месяц на 7,7–8,8%. Тем не менее данный продукт остается нишевым. «Для большинства частных инвесторов основной валютой сбережений остается рубль, а потребность именно в юаневой части портфеля есть далеко не у всех — ведь в сегменте валютных облигаций существует также и фонды на "классические" квазидолларовые и квазиевровые выпуски»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

Вместе с тем после месячного перерыва возобновился отток из фондов акций — за месяц их потери составили 1,6 млрд руб. Причиной возобновления продаж стали нереализовавшиеся ожидания устойчивого восстановления рынка от многолетнего минимума, установленного 20 июля. По итогам третьей декады июля индекс вырос на 15% и закрепился выше уровня 2200 пунктов, но в первую декаду августа он вновь вернулся ниже 2100 пунктов, а месяц завершил на отметке 2178 пунктов, потеряв 2,2%.

Относительно перспектив ближайших двух месяцев участники рынка высказываются с осторожностью. Сергей Дюдин не рассматривает в базовом сценарии возврата притоков к весенним показателям. Ключевыми факторами остаются геополитика и дальнейшая траектория ключевой ставки. Текущий прогноз допускает к концу года ее снижение до 13%, но темпы могут быть различны. Дальнейшие шаги ЦБ по снижению ставки приведут к понижению ставок по депозитам, что будет способствовать более активному перетоку средств населения на фондовый рынок. «По мере снижения ключевой ставки инвесторы начнут активнее переходить в облигационные фонды — сначала в более короткие инструменты и флоатеры, а затем, по мере усиления ожиданий, начнут увеличивать дюрацию»,— отмечает Виктор Барк.

Виталий Гайдаев