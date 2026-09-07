В Екатеринбурге задержали пятого кандидата в депутаты от партии «Яблоко»

В Екатеринбурге задержали кандидата в заксобрание Свердловской области от «Яблока» Алексея Холодарева, сообщили представители партии «Яблоко». Это уже пятый кандидат от партии, задержанный сегодня в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

«Как только что сообщил Константин Киселев, задержан Алексей Холодарев.

Он успел сделать ему звонок и сказать, что его задержали и везут в отдел полиции, какой именно он не успел уточнить»,— написали представители партии.

Алексей Холодарев был депутатом гордумы Екатеринбурга с 2018 по 2023 год. Он был третьим по списку кандидатом в депутаты законодательного собрания Свердловской области.

Сегодня в Екатеринбурге задержали четверых кандидатов в депутаты регионального заксобрания и Госдумы от «Яблока». Троим из них предъявили обвинение по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация запрещенной символики).

Подробнее — в материале «К выборам добавили знаки»

Анна Капустина