Завиды на будущее

Партнером ГК «Голутвинская слобода» по строительству гостиницы на 306 номеров и коттеджного поселка вблизи курорта Завидово в Тверской области стал закрытый паевой инвестфонд под управлением компании «Экто Прайм», которая может быть связана со структурами ЛУКОЙЛа. Для возведения отеля одобрен кредит на 4,7 млрд руб., но реализовать его сейчас будет сложно из-за общего снижения спроса на загородную недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «Пятый семейный фонд» под управлением УК «Экто Прайм» получил 49% в ООО «Сельхозтех», следует из данных СПАРК. «Сельхозтех» контролирует ООО «Завидовские зори», которое, согласно приказу Минэкономики РФ, строит комплекс Elite World Resort «Завидово», включающий гостиницу уровня четыре звезды на 306 номеров. «Завидовские зори» в свою очередь является учредителем ООО «Лесной берег», строящего коттеджный поселок на 120 га недалеко от курорта Завидово.

До заключения сделки 100% в ООО «Сельхозтех» контролировал основатель ГК «Голутвинская слобода» Андрей Огиренко. Представители этой компании, а также УК «Экто Прайм» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ЗПИФ «Пятый семейный фонд» и «Экто Прайм» могут быть связаны со структурами ЛУКОЙЛа. Управляющая компания, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Константину Санину, развивающему совместные проекты с нефтекомпанией. Возглавляемое им ООО «Экто» вместе со структурами ЛУКОЙЛа владеет ООО «Инсотех» (строит завод автохимии в Торжке) и ООО КЗПТ (проект по производству полимерных труб в Когалыме). «Экто» контролирует и 50% компании «Лукавто», управляющей дилерским центром Mercedes-Benz. В ЛУКОЙЛе “Ъ” оперативно не ответили.

ГК «Голутвинская слобода» создана в 1990-х в рамках проекта реконструкции одноименной исторической застройки в районе Якиманки. Инвестором проекта была топливная компания «Нафтам», выступавшая тогда совладельцем Банка внешней торговли, Мосбизнесбанка. Сейчас в периметр «Голутвинской слободы» входят бизнес-центры в той же локации «Голутвинский двор» (11,5 тыс. кв. м), «Старый двор» (8,6 тыс. кв. м) и «Новый двор» (12,1 тыс. кв. м).

С 2015 года «Голутвинская слобода» занимается реализацией проекта курорта «Малое Завидово». Он предполагает освоение 1,5 тыс. га в Конаковском районе Тверской области. Изначально проект планировался на десять лет, предполагая инвестиции в 5 млрд руб. Курорт должен был стать продолжением туристско-рекреационного кластера «Завидово», активное развитие которого ведется с 2007 года.

В поселке «Лесной берег» 250 участков, стоимость которых начинается от 7 млн руб. Помимо «Лесного берега» «Голутвинская слобода» ранее анонсировала строительство коттеджного поселка «Водный мир» на 55 га.

Гостиничный комплекс Elite World Resort «Завидово» официально не анонсировался. Но «Завидовские зори» вошли с ним в перечень утвержденных Минэкономики РФ заемщиков для предоставления субсидий по кредитам в рамках туристического нацпроекта. В качестве займа компании одобрены 4,7 млрд руб. Кредитором выступает банк «Дом.РФ». В банке пояснили “Ъ”, что кредитный договор заключен.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич объясняет, что в масштабных загородных проектах гостиничные объекты и коттеджные поселки обычно реализуются в синергии. Но сейчас загородная недвижимость в качестве дач практически не продается и строительство гостиниц также активно не ведется, объясняет он. Ограниченный спрос на загородные объекты в первой половине 2026 года уже привел к увеличению экспозиции на 31% в высокобюджетном сегменте (см. “Ъ” от 30 июля).

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Директор практики сопровождения сделок Neo Ольга Полторак в свою очередь отмечает интерес непрофильных инвесторов к курортной и гостиничной инфраструктуре в центральной части России из-за растущего интереса к поездкам выходного дня. Подобные путешествия обычно совершают жители крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург, рассматривая их как альтернативу южным курортам, добавляет госпожа Полторак. Для структур ЛУКОЙЛа проект в Завидово может стать не первым опытом на рынке гостиничной недвижимости. Ранее компания также выкупила небольшой отель в Когалыме, передав его в управление Azimut Hotels (см. “Ъ” от 17 августа).

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев