Azimut Hotels договорился об управлении отелем «Когалым»

Гостиничная сеть Azimut Hotels Александра Клячина возьмет в управление отель «Когалым» в центре города Когалыма. Об этом “Ъ” рассказали в самой компании. Владельцем объекта, согласно федеральному реестру средств размещения, выступает ООО «Центр досуга и отдыха (ЦДО) "Когалым"».

В конце июля ЦДО «Когалым» у администрации города за 196,5 млн руб. выкупило ООО «ЖК "Философский камень"». Эта структура контролируется закрытым паевым инвестиционным фондом «Третий семейный фонд». Собеседники “Ъ” на гостиничном рынке называют конечным бенефициаром структуры ЛУКОЙЛ. В самой компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Отель «Когалым» располагается на улице Дружбы Народов напротив администрации города и насчитывает 77 номеров. Сейчас он позиционируется как трехзвездный. Azimut Hotels запланировала реновацию объекта, в ходе которой объект перейдет под бренд сети и будет работать уже в категории «четыре звезды». Работы предполагают реконцепцию, обновление номерного фонда, инфраструктуры и общественных зон.

Azimut Hotels — одна из крупнейших в России гостиничных сетей, в нее входит 70 отелей и санаториев, насчитывающих 12,7 тыс. номеров. «Когалым» — первый проект оператора в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион не считается направлением массового туризма, но загрузку отелей может поддерживать спрос со стороны деловых путешественников. Согласно Росстату, в средствах размещения Ханты-Мансийского автономного округа в январе—июне 2026 года остановились 319 тыс. человек. Год к году показатель сократился на 4,1%. За весь 2025 год поток достиг 661,6 тыс. человек, сократившись на 2,3%.

Александра Мерцалова, Ольга Озембловская