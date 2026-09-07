Правительство Сербии призвало Александра Вучича распустить парламент

Правительство Сербии обратилось к президенту Александру Вучичу с просьбой распустить парламент и назначить дату внеочередных выборов, сообщает Reuters. Президент может распустить парламент «по обоснованному предложению правительства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Если мы хотим снизить напряженность в обществе, нет лучшего способа, чем обратиться к народу»,— заявил премьер-министр Джуро Мачут. Ожидается, что господин Вучич назначит дату парламентских выборов в ближайшие дни. По конституции на предвыборную кампанию должно быть отведено от 45 до 60 дней. Ранее глава государства обещал, что выборы состоятся 18 или 25 октября.

Очередные парламентские выборы должны были пройти в декабре 2027 года. Весной того же года должны истечь полномочия президента Вучича. В июле 2026 года Александр Вучич заявлял, что покинет свой пост досрочно — на следующий день после объявления даты выборов в парламент. 5 сентября правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) выбрала господина Вучича кандидатом на пост премьер-министра.