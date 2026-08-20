Вучич анонсировал парламентские выборы в Сербии в конце октября
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внеочередные выборы в Народную скупщину (сербский парламент) состоятся 18 или 25 октября. Он добавил, что точная дата станет известна в ближайшие дни.
Господин Вучич также прокомментировал решение давнего коалиционного партнера правящей Сербской прогрессивной партии — Социалистической партии Сербии — идти на предстоящие выборы независимо, а не в составе единого списка. «Я не буду отнимать у кого-либо права баллотироваться»,— отметил сербский президент (цитата по РТС).
В июле Александр Вучич заявлял, что покинет свой пост досрочно — на следующий день после того, как объявит дату выборов в парламент страны. Срок президентских полномочий господина Вучича должен был истечь весной 2027 года.
В конце 2025 года президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что в 2026 году в стране пройдут досрочные парламентские выборы, удовлетворив таким образом требования студентов-протестующих. В августе 2026 года в Сербии фактически стартовала избирательная кампания, хотя точная дата проведения внеочередных парламентских выборов еще не была назначена.Независимые опросы в августе 2026 года показывают примерно равное число голосов у правящей Сербской прогрессивной партии и Студенческого блока, при этом Сербскую прогрессивную партию готовы поддержать 37,5% сербов, а блок студентов — 39,6%. Александр Вучич ранее, в июле 2026 года, заявлял о намерении покинуть пост президента на следующий день после объявления даты выборов в парламент страны.