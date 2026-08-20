Вучич анонсировал парламентские выборы в Сербии в конце октября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внеочередные выборы в Народную скупщину (сербский парламент) состоятся 18 или 25 октября. Он добавил, что точная дата станет известна в ближайшие дни.

Господин Вучич также прокомментировал решение давнего коалиционного партнера правящей Сербской прогрессивной партии — Социалистической партии Сербии — идти на предстоящие выборы независимо, а не в составе единого списка. «Я не буду отнимать у кого-либо права баллотироваться»,— отметил сербский президент (цитата по РТС).

В июле Александр Вучич заявлял, что покинет свой пост досрочно — на следующий день после того, как объявит дату выборов в парламент страны. Срок президентских полномочий господина Вучича должен был истечь весной 2027 года.