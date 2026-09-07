В Екатеринбурге завершат благоустройство набережной Исети и Ольховки досрочно

В Екатеринбурге завершат благоустройство набережных Исети и Ольховки до конца 2026 года. Работы выполнят досрочно, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Строители уложили покрытие пешеходных дорожек, смонтировали уличную мебель, установили детскую площадку и укрепили береговую линию. На набережной оборудовали 13 зон: для тихого отдыха, проведения мероприятий, настольного тенниса, занятий на памп-треке и другие.

«Уверен, что обновленная общественная территория станет одной из знаковых городских локаций», — отметил губернатор.

На территории установили 42 урны, 60 скамеек, элементы воркаута, детские игровые комплексы, шезлонги, скамейки-качели и велопарковки. У исторической плотины на улице Колмогорова обустроили переход между берегами.

Главным новым элементом стала большая смотровая площадка, возвышающаяся над пешеходной зоной. Её несущие конструкции выполнили из металла, покрытие и ограждения — из натурального дерева. Такое архитектурное решение применили в Екатеринбурге впервые.

Дополнительно на набережной смонтировали 88 опор освещения, установили 23 камеры видеонаблюдения и систему оповещения с громкоговорителями.

Напомним, проект благоустройства победил в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в июне 2025 года, за него проголосовали более 73 тыс. екатеринбуржцев. Работы по благоустройству начались в апреле.

Анна Капустина