Суд увеличил взыскание с «Крыльев Советов» в пользу «дочки» «Ростеха»

Девятый арбитражный апелляционный суд увеличил взыскание с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» более чем на 38 млн руб. по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» компании «РТ-Капитал». Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В конце мая Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск «РТ-Капитал» и взыскал с «Крыльев Советов» около 12 млн руб. Истец требовал около 160 млн руб.

В начале сентября решение нижестоящей инстанции было частично пересмотрено. Были удовлетворены требования истца «о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга». По одному из договоров — в размере 33,93 млн руб., по другому — в размере 4,99 млн руб.

Первый иск «РТ-Капитал» к «Крыльям Советов», касавшийся основного долга, был рассмотрен прошлым летом. Футбольному клубу было предписано выплатить истцу 923 млн руб. Задолженность возникла по двум кредитным договорам «Крыльев Советов» с Новикомбанком, подконтрольным «Ростеху». Оба были заключены в 2011 году. В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к компании «РТ-Капитал».

Подробнее о разбирательстве — в материале «Ъ» «Самарцы проиграли с огромным счетом».

Арнольд Кабанов