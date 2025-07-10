Самарцы проиграли с огромным счетом

Арбитражный суд Москвы в четверг, 10 июля, вынес решение по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» — «РТ-Капитал» — о взыскании задолженности с клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, клубу предписано выплатить истцу 923 млн руб. Это более 40% бюджета команды на предстоящий сезон. В «Крыльях Советов» уже заявили, что будут подавать апелляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщик «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Самара-Арена» во время матча с ЦСКА (ноябрь 2024 года)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Болельщик «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Самара-Арена» во время матча с ЦСКА (ноябрь 2024 года)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску, поданному дочерней структурой «Ростеха» «РТ-Капитал» к клубу РПЛ «Крылья Советов». Истец требовал вернуть деньги, одолженные команде еще 14 лет назад. Первоначальный размер требований составлял 897 млн руб., но за время рассмотрения иска сумма увеличилась. Согласно решению суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме. «Крылья Советов» с учетом процентов и компенсации истцу расходов на оплату пошлины должны вернуть ему 923 млн руб.

Как сообщили суду представители сторон, долг возник по двум кредитным договорам «Крыльев Советов» с Новикомбанком, подконтрольным «Ростеху».

В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Отметим, что в ходе заседания представитель ответчика просил об отложении разбирательства, с тем чтобы дать сторонам время на завершение переговоров об урегулировании спора. В клубе в принципе и не оспаривали факт наличия задолженности и готовы были заключить соглашение, предусматривающее погашение долга до конца 2026 года. Истец, однако, выступил против такого варианта.

О наличии крупной задолженности у «Крыльев Советов» широкой общественности стало известно еще в январе, когда компания «РТ-Капитал» обратилась в суд. Из пресс-релиза, опубликованного «Ростехом», следовало, что в начале прошлого десятилетия, когда «Крылья Советов» «находились в затруднительной финансовой ситуации», они обратились в «Ростех» «за кредитной помощью», которая «с учетом значения клуба для Самарской области» была оказана «на максимально комфортных условиях».

При этом срок погашения долга истек еще в 2016 году. Однако на протяжении почти десятилетия он так и оставался невыплаченным. При этом, как отмечали в «Ростехе», компания «ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России», и «неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения».

Первым о долге «Крыльев Советов» перед структурами «Ростеха» публично еще в конце 2024 года заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Правительство выделяет 2 млрд руб. в год, а клуб этот долг не погашает,— уточнил Вячеслав Федорищев.— У нас есть долг в 1 млрд руб., который искусственно пролонгируется на протяжении десяти лет, и мы вот это все поддерживаем». При этом он сообщил, что финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета в 2025 году сократится на 800 млн руб. Позже, правда, оказалось, что потери «Крыльев Советов» будут поменьше.

В июньском интервью «Известиям» губернатор Федорищев сказал, что бюджет клуба на сезон-2025/26 составил 2,2 млрд руб. против 2,7–2,8 млрд руб. в предыдущие годы. Господин Федорищев рассказал также, что клуб уже начал погашать долг, перечислив 100 млн руб. Правда, в ходе рассмотрения иска было установлено, что самарцы погасили только 10 млн руб. Собственно, на эту сумму размер предписанных выплат судом и был уменьшен.

Отметим, что точку в этом деле ставить пока рано. Как сообщил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба, «никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба».

«Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра этого решения,— сказал господин Яковлев.— Клуб предлагал варианты урегулирования данного вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали. Непонятно, почему именно сейчас, спустя 14 лет, второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму».

Александр Петров