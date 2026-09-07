Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по конфликту на Украине

В переговорах по российско-украинскому конфликту достигнут существенный прогресс. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встреч с руководством РФ и Украины, которые состоялись 5 и 6 сентября.

«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе планирования дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп усердно работает над прекращением убийств, над установлением долгого и прочного мира»,— написал господин Уиткофф в соцсети X.

Стив Уиткофф и спецпосланник президента США Джаред Кушнер встретились с российским президентом Владимиром Путиным 5 сентября. В Кремле заявили о «предельно откровенной и доверительной» беседе. Господин Уитткофф сообщал, что услышал от российской стороны «новые идеи» по конфликту на Украине. 6 сентября американские переговорщики прибыли в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Обе стороны положительно оценили итог переговоров. Господа Уиткофф и Кушнер отметили, что США хотят возобновить трехсторонний формат встреч по вопросу конфликта на Украине.