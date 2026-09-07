Топ-менеджеру «Пикета» дали 10 лет за поставку некачественных бронежилетов

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор топ-менеджерам ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ. Финансового директора компании Викторию Антонову приговорили к 10 годам колонии со штрафом 1 млн руб. Главе службы безопасности «Пикета» Михаилу Кальченко дали семь лет общего режима и штраф 900 тыс. руб. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Подсудимых признали виновными в особо крупном мошенничестве. Согласно фабуле дела, Минобороны в 2022 году заключило госконтракт на поставку 30 тыс. касок и бронежилетов с ГК «Пикет». Однако поставленные бронежилеты не соответствовали критериям. Так, в них отсутствовали смягчающие удар капы и противоосколочная защита.

Всего экспертиза признала некачественными более 20 тыс. бронежилетов. Ущерб по делу оценили в более чем 2 млрд руб. Во время прений гособвинение запросило для топ-менеджеров от восьми до 11 лет лишения свободы. Защита просила о более мягком наказании для подсудимых.

Организатора аферы — предпринимателя Андрея Еспиова — в 2025 году в особом порядке приговорили к восьми годам колонии. Он признал вину и дал показания на сообщников. В частности, он указал на лиц, через которых военнослужащие получили отказы за заключение контракта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Броню укрепляют сроком».

Никита Черненко