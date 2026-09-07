The Japan Times: в Японии ключевые министры сохранят свои посты после перестановок

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ближайшие дни намерена осуществить перестановку в кабинете министров на фоне низкого рейтинга правящей Либерально-демократической партии, падения иены и необходимости принимать новый бюджет в условиях серьезного госдолга страны. Однако японские источники утверждают, что ключевые посты в кабинете останутся нетронутыми: министр финансов Сацуки Катаяма, министр обороны Синдзиро Коидзуми и глава МИДа Тосимицу Мотэги, вероятно, сохранят свои должности.

Как сообщила газета The Japan Times, перестановки в правительстве произойдут, скорее всего, уже 16 сентября. Обновления в кабинете министров при правительствах во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) стабильно происходят раз в год, и обычно это используется для укрепления внутрипартийных отношений и влияния на общественное мнение, то есть, по сути, влияет на будущее правительственной коалиции и укрепляет ее шансы остаться у власти.

Сейчас ситуация для правящей партии сложилась не радужная: если год назад, на старте премьерства госпожи Такаити, рейтинг ЛДП составлял 45–48%, а у кабинета министров он доходил до уровня 60–70%, что обуславливалось большими надеждами на первую женщину-премьера и перемены под ее руководством, то к сентябрю 2026 года цифры просели. Так, по данным опроса Kyodo/Chunichi, одобряют деятельность главы правительства теперь лишь 50,2% опрошенных, а партийный рейтинг ЛДП и вовсе просел до 24–28%.

Именно этот разрыв между рейтингом премьера и низким одобрением деятельности правящей партии, вероятно, стал основной причиной того, что принято решение обновить состав правительства. Однако госпоже Такаити в своем роде придется пройти между Сциллой и Харибдой: не утратить тяжеловесов в правительстве, чтобы продолжить свои начинания, тем более в преддверии жестких осенних переговоров по бюджету страны, и при этом удовлетворить скептически настроенных избирателей, чтобы ее рейтинги не упали вслед за правящей партией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кабинет Санаэ Такаити переставят без проблем».