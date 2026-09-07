Кабинет Санаэ Такаити переставят без проблем

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ближайшие дни намерена осуществить перестановку в кабинете министров на фоне низкого рейтинга правящей Либерально-демократической партии, падения иены и необходимости принимать новый бюджет в условиях серьезного госдолга страны. Однако японские источники утверждают, что ключевые посты в кабинете останутся нетронутыми: министр финансов Сацуки Катаяма, министр обороны Синдзиро Коидзуми и глава МИДа Тосимицу Мотэги, вероятно, сохранят свои должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Как сообщила газета The Japan Times, перестановки в правительстве произойдут, скорее всего, уже 16 сентября. Обновления в кабинете министров при правительствах во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) стабильно происходят раз в год, и обычно это используется для укрепления внутрипартийных отношений и влияния на общественное мнение, то есть, по сути, влияет на будущее правительственной коалиции и укрепляет ее шансы остаться у власти.

Сейчас ситуация для правящей партии сложилась не радужная: если год назад, на старте премьерства госпожи Такаити, рейтинг ЛДП составлял 45–48%, а у кабинета министров он доходил до уровня 60–70%, что обуславливалось большими надеждами на первую женщину-премьера и перемены под ее руководством, то к сентябрю 2026 года цифры просели. Так, по данным опроса Kyodo/Chunichi, одобряют деятельность главы правительства теперь лишь 50,2% опрошенных, а партийный рейтинг ЛДП и вовсе просел до 24–28%.

Именно этот разрыв между рейтингом премьера и низким одобрением деятельности правящей партии, вероятно, стал основной причиной того, что принято решение обновить состав правительства.

Однако госпоже Такаити в своем роде придется пройти между Сциллой и Харибдой: не утратить тяжеловесов в правительстве, чтобы продолжить свои начинания, тем более в преддверии жестких осенних переговоров по бюджету страны, и при этом удовлетворить скептически настроенных избирателей, чтобы ее рейтинги не упали вслед за правящей партией.

Как утверждают источники The Japan Times, действующие министры финансов, обороны и иностранных дел Сацуки Катаяма, Синдзиро Коидзуми и Тосимицу Мотэги сохранят свои посты. Министр финансов госпожа Катаяма — верная соратница действующего премьера, которая шла на выборы в феврале 2026 года с популистским лозунгом «Полная отмена налога на продукты питания!». Однако на деле, когда новый кабинет министров сел за расчеты, оказалось, что полная отмена налогов приведет к проблемам с кассовым программным обеспечением у ведущих ритейлеров страны: переписать софт для миллионов терминалов по всей стране потребует гигантских бюджетов и времени. Тогда правительство решило снизить налог не до 0%, а до 1%. Однако экономисты подсчитали, что эта мера создаст ежегодную дыру в размере от ¥4,3 трлн до ¥5 трлн ($32 млрд), а это те деньги, которые покрывают японскую медицину и пенсионное обеспечение.

Экономическая и фискальная политика нового кабинета министров привела к тому, что валютные резервы страны сократились за последний месяц на $79,5 млрд. Это падение стало самым значительным за время ведения расчетов, а размер резервов опустился до минимума начиная с октября 2022 года.

С возникновением инфляции в Японии встал вопрос и об обслуживании госдолга: долгое время ставки были нулевыми или чуть ли не отрицательными, так как японский Центробанк держит на своем балансе более 50% всего объема государственных облигаций. Однако сейчас Банку Японии приходится пересматривать мягкую политику. И каждое повышение доходности облигаций автоматически «съедает» триллионы иен из бюджета только на выплату процентов: на обслуживание госдолга уже сейчас уходит почти четверть годового бюджета Японии.

Таким образом, для японского избирателя вопрос фискальной политики — это самое токсичное поле, и любые разговоры о пересмотре налогов, консолидации бюджета и обслуживании госдолга вызывают ярость. Министр финансов тут выполняет роль буфера и «технократического щита»: если налоговая реформа провалится, удар на себя примет японский Минфин, а менять министра финансов во время бюджетного цикла — значит брать всю ответственность на себя.

На фоне экономических проблем Япония сталкивается и с давлением администрации президента США Дональда Трампа, которая требует от Токио кардинально переписать оборонную стратегию и увеличить военные траты до 2% от ВВП.

Каким образом резко нарастить военный бюджет при сокращении налоговых поступлений на ¥5 трлн, да еще в условиях рекордных платежей по госдолгу,— задача, математически нерешаемая.

Именно поэтому важно наличие на посту министра обороны такого тяжеловеса, как господин Коидзуми, который, к слову, на прошлых выборах партийного лидера был главным оппонентом Санаэ Такаити, представляя реформистско-центристское крыло ЛДП. Сместить его сейчас с поста главы Минобороны — значит послать сигнал Белому дому о слабости и расколе в вопросах безопасности.

Что же касается главы МИДа Мотэги, который также на прошлых выборах конкурировал с действующим премьером, то он известен как въедливый, жесткий переговорщик, который вел сложнейшие торговые переговоры с США. И менять его на кого-то другого в условиях обострения в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем, а также неопределенности политики США для госпожи Такаити было бы некстати.

В итоге Санаэ Такаити, по мнению японских СМИ, сделает ставку на прагматичный гибрид: сохранение ключевых тяжеловесов на главных направлениях и новые лица на менее значимых позициях в кабинете, на которые, скорее всего, пригласят представителей Партии инноваций Японии во главе с Хирофуми Ёсимурой, которые давно поддерживали премьера Такаити, а теперь требуют министерские портфели.

Ксения Байгарова