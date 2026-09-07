Севастопольский балет показал премьеру «Игрока» в Новосибирске

Немноголюдная бродячая севастопольская труппа (репетиционная база у нее в Москве, но собственный театр пока не открыт, так что свои спектакли она дает по всей стране) открыла шестой сезон гастролями в Новосибирске. Начали с премьеры: трехактного «Игрока» поставил главный балетмейстер труппы Джона Пол Кук на подобранную им музыку эпохи барокко.

Этот англичанин, муж худрука и действующей балерины Ксении Рыжковой,— главный гарант относительного художественного благополучия труппы: его балеты и формируют репертуар. Свой балетмейстер — счастье для любой компании. А в случае севастопольцев просто спасение. Ведь кассовую классику им ставить невозможно: нет кордебалета. К шестому сезону в труппе набралось 22 человека, две трети из них — солисты, перешедшие из других театров.

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