Диссиденту и иноагенту Александру Скобову вменили пропаганду экстремистской символики

Против 68-летнего публициста и советского диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) завели административное дело о пропаганде либо публичном демонстрировании экстремистской символики, следует из карточки дела Елецкого горсуда. В настоящий момент он уже отбывает наказание в тюрьме Липецкой области по обвинению в оправдании терроризма и участии в деятельности террористического сообщества. В соцсетях публицист комментировал ход СВО и действия ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) обвиняют в пропаганде экстремистской символики

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ Диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) обвиняют в пропаганде экстремистской символики

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Материалы административного дела поступили в горсуд Ельца еще 28 августа. В тот же день ему назначили административное наказание. Что именно суд посчитал пропагандой или демонстрацией экстремистской символики, пока неясно.

Признанный иноагентом публицист Александр Скобов (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в 2009–2011 годах был членом координационного совета петербургского отделения движения «Солидарность», до 2010 года состоял в партии «Яблоко». В 1978 году после акций радикальных левых активистов его судили за антисоветскую пропаганду. и отправили в психиатрическую больницу. Позже его реабилитировали. После начала Первой чеченской войны стал активным участником антивоенного движения, критиковал присоединение Крыма к России, боевые действия на Донбассе, призывал к сохранению Украины в границах 1991 года.

С апреля 2024 года он находился в СИЗО за серию постов в Telegram-канале, на который подписано около 900 человек. В них он комментировал атаку на Крымский мост, теракт на Университетской набережной, осуществленный экстремисткой Дарьей Треповой, действия запрещенных легионов и добровольческих формирований, выступающих на стороне ВСУ. Также ему вменяли участие в террористическом сообществе. Речь идет о признанном нежелательным и запрещенном «Форуме свободной России» (конференция российской оппозиции в Литве, основанная шахматистом и иноагентом Гарри Каспаровым).

Дело рассматривал 1-й Западный окружной военный суд в Петербурге. 18 марта Александру Скобову (признан Минюстом РФ иностранным агентом) запросили 18 лет лишения свободы. В последнем слове он заявил, что одобряет идею вооруженной борьбы с действующей властью, но при этом осуждает теракты, в том числе в «Крокус Сити Холле». Суд приговорил диссидента к 16 годам лишения свободы. Из них первые три года он проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Сам он публично заявлял, что осознанно пошел на срок в качестве политической борьбы.

Подробнее о том, как судили иноагента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) — в материале «Ъ-СПб» «Советский диссидент вновь пришел к прениям».

Полина Пучкова