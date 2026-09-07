В Екатеринбурге начали создавать мурал к Международному фестивалю молодежи

На площадке по улице Фурманова, 2 приступили к созданию арт-объекта «СМ», посвященного Международному фестивалю молодежи. Работы ведет команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» вместе с представителями региона на фестивале, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Автор эскиза Валерия Солодовникова соединила в мурале ключевые сюжеты городской жизни: архитектуру, спорт, музыку, кофейную культуру и статус Екатеринбурга как столицы уличного искусства. Художница отмечает, что работа стала признанием в любви поколению, которое меняет мир, задает тренды и наполняет город движением.

«Для нас важно, что этот мурал создается вместе с теми, кому он и посвящен. В этом и есть суть "Стенограффии": искусство объединяет и превращает город в открытое пространство для творчества»,— отметила руководитель фестиваля Анна Клец.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ранее в администрации города сообщили, что для участников фестиваля с 13 по 16 сентября проезд в метро будет стоить 1 руб. — для этого нужно оплатить его по биометрии.

Анна Капустина