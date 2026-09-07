Проезд в метро Екатеринбурга будет стоить 1 руб. для участников фестиваля

Проезд в екатеринбургском метро для участников Международного фестиваля молодежи с 13 по 16 сентября будет стоить 1 руб., сообщили в городской администрации. Для этого его нужно оплатить по биометрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Биометрические терминалы установлены на всех девяти станциях и 103 турникетах. Для участия в акции пассажирам с уже подключённой биометрией достаточно воспользоваться сервисом как обычно; предъявлять билет фестиваля или регистрироваться отдельно не требуется. Традиционные способы оплаты продолжат действовать по текущим тарифам.

В Центре биометрических технологий сообщили, что в Екатеринбурге сервисом оплаты по биометрии воспользовались уже 1,3 млн раз. «Международный фестиваль молодежи – это встреча с современной Россией, и она должна начинаться не у выставочного стенда, а уже в городе. В Екатеринбурге участники фестиваля, жители региона и гости смогут познакомиться с российской технологией в самом обычном маршруте – поездке на метро»,— сказал директор центра Владислав Поволоцкий.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.

Анна Капустина