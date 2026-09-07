«Зенит» вошел в топ-10 европейских клубов с самыми стабильными составами

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг европейских футбольных клубов с самыми стабильными составами. Петербургский «Зенит» занял в нем девятое место.

При составлении перечня подсчитывалось среднее количество лет, проведенных футболистами текущего состава в команде. В среднем действующие игроки «Зенита» выступают за клуб 3,36 года.

Также CIES включил в рейтинг:

«Осасуна» (Испания; 4,78 года);

«Реал Сосьедад» (Испания; 4,22);

«Атлетик» (Испания; 4,17);

«Бавария» (Германия; 3,82);

«Пакш» (Венгрия; 3,81);

«Райо Вальекано» (Испания; 3,81);

«Брентфорд» (Англия; 3,46);

«Атлетико» (Испания; 3,38);

«Наполи» (Италия; 3,31).

«Зенит» является действующим чемпионом России. После семи туров Российской премьер-лиги петербуржцы с 12 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Арнольд Кабанов