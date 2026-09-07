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«Зенит» вошел в топ-10 европейских клубов с самыми стабильными составами

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг европейских футбольных клубов с самыми стабильными составами. Петербургский «Зенит» занял в нем девятое место.

При составлении перечня подсчитывалось среднее количество лет, проведенных футболистами текущего состава в команде. В среднем действующие игроки «Зенита» выступают за клуб 3,36 года.

Также CIES включил в рейтинг:

  • «Осасуна» (Испания; 4,78 года);
  • «Реал Сосьедад» (Испания; 4,22);
  • «Атлетик» (Испания; 4,17);
  • «Бавария» (Германия; 3,82);
  • «Пакш» (Венгрия; 3,81);
  • «Райо Вальекано» (Испания; 3,81);
  • «Брентфорд» (Англия; 3,46);
  • «Атлетико» (Испания; 3,38);
  • «Наполи» (Италия; 3,31).

«Зенит» является действующим чемпионом России. После семи туров Российской премьер-лиги петербуржцы с 12 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Арнольд Кабанов

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