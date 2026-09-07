Взлетная полоса не стала посадочной

После бывшего главы Росавиации Александра Нерадько Мосгорсуд перевел под домашний арест его экс-заместителя, а сейчас крупного бизнесмена Константина Махова. Оба проходят обвиняемыми по уголовному делу о хищении 91,5 млн руб. при строительстве второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. В СИЗО фигуранты пробыли чуть больше двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через два месяца заключения Константин Махов вернулся домой

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Через два месяца заключения Константин Махов вернулся домой

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Ходатайство об изменении меры пресечения Константину Махову Мосгорсуд рассмотрел 7 сентября, через несколько дней после того, как освободил из СИЗО Александра Нерадько. Оба фигуранта были заключены под стражу решениями Хорошевского суда столицы 3 июля. Александр Нерадько и Константин Махов сидели в «Кремлевском централе», специзоляторе №99/1, расположенном на территории «Матросской Тишины». Всего через месяц, 4 августа, тот же суд продлил обоим срок ареста до 8 ноября. Данное решение и изменил Мосгорсуд.

По данным “Ъ”, Константин Махов будет находиться под домашним арестом в столичной квартире, где зарегистрирован.

Ему запрещено пользоваться средствами связи и контактировать с другими фигурантами расследования, контроль за перемещениями обвиняемого будет осуществляться с помощью электронного браслета.

Комментируя принятое решение, его адвокаты Яхья Гаджиев и Дамир Ямбаев сказали, что изменению меры пресечения, на их взгляд, способствовали множество положительных характеристик и госнаграды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, наличие на иждивении малолетних детей и престарелой матери, а также помощь участникам СВО.

В суде адвокаты также апеллировали к тому, что нахождение их подзащитного под стражей будет препятствовать завершению строительства и введению в эксплуатацию проекта «Усть-Луга» — комплекса по переработке и производству сжиженного природного газа. Сам Константин Махов до ареста возглавлял ООО «Управляющая компания особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Усть-Луга”», ООО «РГД Проектное финансирование», ООО «Национальная газовая группа», ООО «Балтийский химический комплекс» и др., указывали защитники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Росавиации Александр Нерадько

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Бывший глава Росавиации Александр Нерадько

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По словам адвокатов, допрошенные в суде свидетели подтвердили, что арест Константина Махова ставит под угрозу реализацию этих и других крупных контрактов. «Суд эти обязательства отразил в своем решении, однако оценки им не дал, таким образом, проигнорировал системно значимые интересы РФ»,— утверждали защитники.

Уголовное дело, по которому проходят бывшие высокопоставленные чиновники Росавиации, ведет управление МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Его прекратили в 2015 году, однако возобновили в 2024 году после новых экспертиз.

Фигурантами расследования стали около десятка человек, в том числе бывший начальник группы реализации проектов аэропорта Домодедово Александр Краев, экс-руководитель ВВС и ПВО Военно-морского флота России генерал-лейтенант Юрий Антипов, который в инкриминируемый период возглавлял ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово». Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают показания. Александр Нерадько и Константин Махов вину отрицают.

Уголовное дело касается двух госконтрактов, заключенных Росавиацией с ЗАО «Строительное управление №1»: первый — на реконструкцию и развитие объектов федеральной собственности аэропорта Домодедово, второй — непосредственно на реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы (ВПП).

По версии следствия, с июля 2014 года по декабрь 2021 года действовала организованная группа, в которую входили неустановленные сотрудники Росавиации, Строительного управления №1, ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово», ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», а также ООО ДКМ. Участники вносили в акты приемки КС-2 ложные сведения об объемах и видах работ, а в справках КС-3 завышали их стоимость. На основании этих фиктивных документов подрядчику перечислялись бюджетные средства, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Общую сумму ущерба следствие оценило в 91,49 млн руб. Согласно строительно-технической экспертизе 2025 года, на 2-й ВПП обнаружены критические неустранимые дефекты, делающие ее непригодной для эксплуатации.

Мария Локотецкая