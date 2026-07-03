Чем известен экс-глава Росавиации Александр Нерадько

Экс-глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько задержан по делу о мошенничестве. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нерадько

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Нерадько

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Нерадько Александр Васильевич родился 4 апреля 1961 года в Москве. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (сейчас МГТУ ГА) в 1984 году. С 1985 года работал на инженерных и руководящих должностях во Внуковском производственном объединении гражданской авиации, Госавианадзоре, Межгосударственном авиационном комитете, а также в федеральных органах гражданской авиации.

С 1997 года — начальник управления госнадзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы РФ (затем — Федеральной службы воздушного транспорта РФ). В 2000–2004 годах — глава Государственной службы гражданской авиации РФ, первый замминистра транспорта. В 2004–2005 годах — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В 2005–2009 годах возглавлял Федеральную аэронавигационную службу.

В 2009 году был назначен главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Через год провел преобразование агентства, изменив организационную структуру и уволив часть заместителей.

В 2017 году после коллапса авиакомпании «ВИМ-Авиа» Генпрокуратура РФ предложила главе Минтранса рассмотреть вопрос о соответствии Александра Нерадько занимаемой должности. Представления об его отставке в связи с нарушениями воздушного законодательства неоднократно поступали из Минтранспорта.

В марте 2020 года стал первым замминистра транспорта, сохранив должность руководителя Росавиации, но уже через год, в январе 2021 года, был освобожден от нового поста.

В мае 2022 года министр транспорта Виталий Савельев предложил Александру Нерадько покинуть пост главы Росавиации после критики со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее господин Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

15 сентября 2023 года Александр Нерадько был освобожден от должности Федерального агентства воздушного транспорта.

Действительный государственный советник РФ I класса.