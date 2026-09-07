Минпромторг допустил рост онлайн-торговли на 20% по итогам года

Объем онлайн-торговли в России может вырасти на 18-20% по итогам года. Об этом сообщил статс-секретарь—замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

За первое полугодие рост объема онлайн-торговли составил 20%, отметил замминистра. «Прирост двузначный, но он чуть ниже, чем в прошлом году»,— сказал он ТАСС.

По данным Минпромторга, в 2025 году годовой оборот интернет-торговли в России составил 13,2 трлн руб., то есть 21% от общего объема розничной торговли. Доля онлайн-продаж может вырасти до 35% к 2030 году, ожидают в ведомстве.

О развитии онлайн-торговли в России — в материале «Ъ» «Маркетплейсы прирастают регионами».