Минпромторг спрогнозировал рост доли онлайн-торговли до 35% к 2030 году

Доля онлайн-продаж от общего объема розничной торговли может вырасти до 35% к 2030 году, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, в 2025 году годовой оборот интернет-торговли в стране составил 13,2 трлн руб., что составляет 21% от розничной торговли.

«Предел это или нет? Конечно, нет. У меня был пару лет назад скромный прогноз по поводу того, что к 2030 году мы достигнем порядка 33-35% от общего объема розничной торговли»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС). По его словам, торговля «планомерно идет» к этому показателю.

Господин Чекушов добавил, что Минпромторг намерен развивать все виды торговли. По его словам, число точек офлайн-торговли за последние пять лет выросло на 80 тыс. Это составляет 10% от объема 2020 года.

Замглавы ведомства усомнился в необходимости продолжать столь интенсивный рост, так как доступность торговли в стране находится на достаточном уровне. Однако точечные решения по расширению все еще требуются в труднодоступных регионах, добавил он.