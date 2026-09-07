Свердловская область опустилась в рейтинге по качеству рынка труда

Свердловская область по итогам 2025 года заняла седьмое место в рейтинге регионов России по качеству рынка труда, тогда как годом ранее регион находился на пятой строчке, следует из исследования «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Регион набрал 80,86 балла из 100 возможных, разместившись за Ленинградской и Нижегородской областями. При этом по итогам 2024 года показатель составлял 80,42 балла. Рейтинговый балл формируется на основе восьми ключевых параметров, включающих уровень заработных плат, условия труда, занятость и емкость рынка.

Лидерами рейтинга стали Москва (97,57 балла), Санкт-Петербург (93,26) и Московская область (91,59). Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область заняла девятое место (80,18 балла), Ханты-Мансийский автономный округ — 14-е (77,99), Челябинская область — 17-е (76,21). Курганская область оказалась на 56-й позиции (63,81), Ямало-Ненецкий автономный округ — на 65-й (59,54).

Ранее в HH.ru сообщили, что спрос на рабочий персонал в Свердловской области вырос на 58% с начала года. Всего к началу августа работодатели разместили более 36 тыс. вакансий, при этом медианная зарплата выросла на 4% и достигла 80 тыс. руб.

Анна Капустина