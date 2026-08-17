HH.ru: спрос на рабочий персонал на Среднем Урале вырос на 58% с начала года

В Свердловской области к началу августа работодатели разместили более 36 тыс. вакансий, при этом медианная зарплата выросла на 4% и достигла 80 тыс. руб., сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru. Больше всего вакансий разместили для рабочего персонала — спрос на него увеличился на 58% с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Большинство предложений (86%) ориентировано на специалистов без опыта или со стажем до трех лет, тогда как вакансии для сотрудников с опытом свыше шести лет составляют лишь 1%. Для специалистов с опытом от трех до шести лет открыто 12% вакансий. При этом в части вакансий необходимый опыт работы не указан. Зарплатные предложения напрямую зависят от требуемого опыта: для новичков медианная ставка составляет 67,3 тыс. руб., а для опытных работников — 133,8 тыс. руб.

Основной объем вакансий приходится на массовые профессии (29%), продажи и обслуживание клиентов (20%), строительство и недвижимость (19%), производство и сервисное обслуживание (19%), а также транспорт и логистику (15%). Помимо рабочего персонала, наибольший рост спроса зафиксирован в сфере транспорта, где количество предложений выросло на 50%. Самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам, водители, продавцы-консультанты, кладовщики, разнорабочие, фармацевты, сварщики, повара и электромонтажники. Среди этих категорий наиболее высокие зарплаты предлагают работодатели сварщикам (313,1 тыс. руб.), водителям и экспедиторам (212,7 тыс. руб.) и электрикам (140,1 тыс. руб.).

По данным платформы «Моя смена» (входит в hhgroup), спрос на временных сотрудников в ритейле к осени значительно вырос: за период с 1 июня по 10 августа заказано на 60% больше смен, чем за тот же период прошлого года. Особый рост наблюдается в потребности в кассирах (рост на 236%), а также сборщиках заказов и выкладчиках товара. Это связано с тем, что осень это традиционно активный сезон для ритейла.

Ирина Пичурина