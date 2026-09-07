Путин поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для участников СВО

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с врио главы Дагестана Федором Щукиным. Тот предложил создать в Махачкале Дом ветеранов, где будут обеспечивать поддержку участников СВО и их семей. Господин Путин поддержал эту идею.

По словам господина Щукина, в Дагестане «очень активно и очень результативно» работает филиал фонда «Защитники Отечества», а также несколько региональных общественных организаций. «И мы приняли решение: в центре Махачкалы нашли отличное здание, отдельно стоящее, для того, чтобы создать там Дом ветеранов СВО... Чтобы это действительно стало домом и для членов семей, и для наших бойцов»,— рассказал он.

Президент назвал это очень хорошей идеей. «Я обязательно дам команду правительству России, мы с федерального уровня поддержим эту идею»,— пообещал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил, что в России создают «уникальную систему поддержки ветеранов». По его словам, выстроить эту систему удалось в том числе благодаря обратной связи от самих военнослужащих.