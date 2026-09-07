Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Синара» и РЖД договорились о поставках «Финистов» до 2028 года

Холдинг «Синара-Транспортные машины» (СТМ) и РЖД договорились на поставку электропоездов «Финист» в 2026-2028 годах, сообщили в пресс-службе холдинга. Контракт предусматривает выпуск скоростных поездов серий ЭС104 для участков с постоянным током и ЭС105 для маршрутов со сменой тока в пяти и восьмивагонном исполнении.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2026 году завод «Уральские локомотивы» (входит в СТМ) изготовит и передаст 12 поездов «Финист», включающие 63 вагона. В пятивагонных составах предусмотрено 409 комфортных посадочных места, в восьмивагонных — 652 места.

Ранее договоры на поставку подвижного состава между СТМ и РЖД заключались сроком на один год. «Сегодня уже можно говорить о том, что поезда "Финист" прочно ассоциируется у пассажиров со скоростью, комфортом и надежностью. Переход от годовых договоров к долгосрочному сотрудничеству, а также создание новых модификаций, позволит расширить географию эксплуатации отечественных скоростных поездов и нарастить объемы производства»,— отметил заместитель гендиректора группы «Синара» Антон Зубихин.

Первые поезда «Финист» были выпущены в декабре 2023 года. Они могут разгоняться до 160 км/ч. Одна из ключевых особенностей «Финистов» — размещение тягового оборудования в промежуточных вагонах, что позволяет гибко менять составность поезда (от четырех до 12 вагонов). Пятивагонные электропоезда серии ЭС104 являются базовой платформой для линейки полностью импортозамещенных скоростных электропоездов.

Павел Миняев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд