«Синара» и РЖД договорились о поставках «Финистов» до 2028 года

Холдинг «Синара-Транспортные машины» (СТМ) и РЖД договорились на поставку электропоездов «Финист» в 2026-2028 годах, сообщили в пресс-службе холдинга. Контракт предусматривает выпуск скоростных поездов серий ЭС104 для участков с постоянным током и ЭС105 для маршрутов со сменой тока в пяти и восьмивагонном исполнении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2026 году завод «Уральские локомотивы» (входит в СТМ) изготовит и передаст 12 поездов «Финист», включающие 63 вагона. В пятивагонных составах предусмотрено 409 комфортных посадочных места, в восьмивагонных — 652 места.

Ранее договоры на поставку подвижного состава между СТМ и РЖД заключались сроком на один год. «Сегодня уже можно говорить о том, что поезда "Финист" прочно ассоциируется у пассажиров со скоростью, комфортом и надежностью. Переход от годовых договоров к долгосрочному сотрудничеству, а также создание новых модификаций, позволит расширить географию эксплуатации отечественных скоростных поездов и нарастить объемы производства»,— отметил заместитель гендиректора группы «Синара» Антон Зубихин.

Первые поезда «Финист» были выпущены в декабре 2023 года. Они могут разгоняться до 160 км/ч. Одна из ключевых особенностей «Финистов» — размещение тягового оборудования в промежуточных вагонах, что позволяет гибко менять составность поезда (от четырех до 12 вагонов). Пятивагонные электропоезда серии ЭС104 являются базовой платформой для линейки полностью импортозамещенных скоростных электропоездов.

Павел Миняев