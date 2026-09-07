Минфин обсудит идею фиксированных ставок по банковским кредитам для регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину проработать предложение о фиксированных ставках по банковским кредитам для регионов и муниципальных образований. Это следует из списка поручений председателя правительства по итогам встречи с членами Совета федерации.

Еще одно предложение Совета федерации — ввести механизм контроля за коммерческим кредитованием регионов и погашением таких задолженностей. Минфин должен проработать предложения к 1 октября.

Среди других обсуждаемых мер по поддержке регионов — перенос срока погашения бюджетных кредитов. По оценкам президента России Владимира Путина, за счет этого в бюджетах регионов будут оставаться дополнительные 100 млрд руб. в год.