Минфин обсудит идею фиксированных ставок по банковским кредитам для регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину проработать предложение о фиксированных ставках по банковским кредитам для регионов и муниципальных образований. Это следует из списка поручений председателя правительства по итогам встречи с членами Совета федерации.
Еще одно предложение Совета федерации — ввести механизм контроля за коммерческим кредитованием регионов и погашением таких задолженностей. Минфин должен проработать предложения к 1 октября.
Среди других обсуждаемых мер по поддержке регионов — перенос срока погашения бюджетных кредитов. По оценкам президента России Владимира Путина, за счет этого в бюджетах регионов будут оставаться дополнительные 100 млрд руб. в год.
Фиксированная ставка должна сделать стоимость банковского кредита для региона заранее определенной, чтобы дорогая коммерческая задолженность меньше ограничивала маневр в расходах. Именно состояние такой задолженности Минфин России рассматривает как проблему для региональных бюджетов: чем дороже обслуживание кредитов, тем меньше средств остается для перераспределения внутри бюджета.
У регионов при этом ограничен доступ к более дешевому бюджетному финансированию. Практически бесплатные бюджетные кредиты предназначены главным образом для инфраструктурных проектов, их нельзя использовать для других расходов или для рефинансирования уже накопленных долгов, поэтому часть потребностей приходится закрывать коммерческими займами.
Механизм фиксированных ставок будет работать в условиях уже действующих бюджетных ограничений: дефицит региона не должен превышать 10–15% утвержденного годового объема доходов и покрываться за счет коммерческих кредитов. Поэтому новая конструкция призвана не отменить контроль за заимствованиями, а сделать стоимость разрешенного коммерческого финансирования более предсказуемой для регионов и муниципалитетов.