Путин поддержал перенос срока погашения бюджетных кредитов в регионах
Бюджетам регионов окажут дополнительную поддержку по предложению «Единой России». Срок погашения бюджетных кредитов перенесен, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года»,— уточнил господин Путин.
Глава государства добавил, что за счет отсрочки погашения кредитов в распоряжении российских субъектов будут оставаться дополнительные 100 млрд руб. ежегодно в ближайшие четыре года. Эту сумму регионы смогут направить на развитие, пояснил Владимир Путин.
Закон одной трети задолженности по бюджетным кредитам регионов с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы внесут осенью, сказал на заседании министр финансов Антон Силуанов.
В апреле 2026 года президент Владимир Путин уже поддержал предложение отложить погашение регионами бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок, с такой инициативой выступила партия «Единая Россия». Президент тогда поручил правительству, депутатам и сенаторам не откладывать реализацию этого решения, а премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму 114,3 млрд руб.
В июне 2026 года Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, где одной из мер стала отсрочка по бюджетным кредитам для регионов, перенося часть задолженности с 2026 на 2030 год. Законопроект об этом был внесен в Госдуму 6 июня 2026 года, и он также предусматривает проведение эксперимента по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% годовых для покрытия кассовых разрывов регионов.