Путин поддержал перенос срока погашения бюджетных кредитов в регионах

Бюджетам регионов окажут дополнительную поддержку по предложению «Единой России». Срок погашения бюджетных кредитов перенесен, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года»,— уточнил господин Путин.

Глава государства добавил, что за счет отсрочки погашения кредитов в распоряжении российских субъектов будут оставаться дополнительные 100 млрд руб. ежегодно в ближайшие четыре года. Эту сумму регионы смогут направить на развитие, пояснил Владимир Путин.

Закон одной трети задолженности по бюджетным кредитам регионов с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы внесут осенью, сказал на заседании министр финансов Антон Силуанов.