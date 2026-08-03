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В школах Литвы предложили изучать Тараса Шевченко вместо Михаила Ломоносова

Тексты Михаила Ломоносова стоит исключить из школьной программы в Литве, поскольку тот «восхвалял войны Российской империи». Об этом заявил литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

Памятник Тарасу Шевченко

Памятник Тарасу Шевченко

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Памятник Тарасу Шевченко

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Предложение касается школьной программы, принятой в 2022 году, указано в сообщении пресс-службы правительства. «Не обучать литовских школьников по текстам Михаила Ломоносова, автора, который восхвалял войны Российской империи»,— приводится в публикации позиция господина Синкявичюса.

Вместе с этим Миндаугас Синкявичюс предложил включить в школьную программу произведения украинского писателя и поэта Тараса Шевченко. Это нужно, чтобы литовская молодежь «лучше понимала идентичность украинской нации и тексты, которые ее сформировали», объяснил он.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предложение Литвы изменить школьную программу в части изучения российских авторов не является уникальным в контексте событий, связанных с Украиной. Ранее Министерство образования Украины также скорректировало свою школьную программу, исключив из нее русский язык и литературу, а также произведения русских и белорусских авторов, «воспевающие русские войска». Однако украинское Минобрнауки решило оставить в программе тех русскоязычных писателей, чье творчество тесно связано с Украиной, например, Николая Гоголя и Михаила Булгакова.

В Литве также обсуждался вопрос о постепенном отказе от русских школ, который был отложен, но министр образования страны Гинтаутас Якштас считает такой шаг необходимым, чтобы бороться с распространением нелояльного отношения к Литве среди учеников этих школ. Власти России в свою очередь активно занимаются внедрением патриотического воспитания в школах, предлагая уроки истории, где освещается официальная позиция по происходящему на Украине, и рассматривая возможность включения патриотических песен современных авторов в школьную программу по музыке. Кроме того, Минпросвещения России подготовило учебные пособия по украинскому языку для школ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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