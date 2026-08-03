В школах Литвы предложили изучать Тараса Шевченко вместо Михаила Ломоносова

Тексты Михаила Ломоносова стоит исключить из школьной программы в Литве, поскольку тот «восхвалял войны Российской империи». Об этом заявил литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Тарасу Шевченко

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Памятник Тарасу Шевченко

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Предложение касается школьной программы, принятой в 2022 году, указано в сообщении пресс-службы правительства. «Не обучать литовских школьников по текстам Михаила Ломоносова, автора, который восхвалял войны Российской империи»,— приводится в публикации позиция господина Синкявичюса.

Вместе с этим Миндаугас Синкявичюс предложил включить в школьную программу произведения украинского писателя и поэта Тараса Шевченко. Это нужно, чтобы литовская молодежь «лучше понимала идентичность украинской нации и тексты, которые ее сформировали», объяснил он.