Huawei представила складывающийся втрое смартфон Mate XT2

Китайская технологическая корпорация Huawei представила новый флагманский смартфон Mate XT2. Складной телефон состоит из трех частей. В полностью разложенном виде Mate XT2 близок по размеру к планшету — его диагональ составляет 10,2 дюйма (более 25 см). Компания отмечает, что в смартфоне использован ее новый продвинутый чип Kirin 9050 Pro. Mate XT2 будет стоить от 19 999 юаней (почти $3 тыс.), а цена самой дорогой версии достигнет 24 999 юаней ($3,73 тыс.). Продажи начнутся 12 сентября.

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Складывающийся втрое смартфон выпускала также южнокорейская компания Samsung. Она представила его в декабре 2025 года, но вскоре остановила продажи. Сейчас Samsung лидирует на рынке складных смартфонов. По оценке исследовательской компании Counterpoint, ее доля в 2025 году составляла 40%, а находящейся на втором месте Huawei — 30%.

В последнее время востребованность складных телефонов премиум-класса растет. По прогнозу компании Omdia, их продажи удвоятся к 2028 году в сравнении с 2025 годом, достигнув 36 млн штук. 7 сентября новый флагманский складной смартфон должен представить также другой китайский производитель — Xiaomi. Также ожидается, что на презентации 9 сентября собственный складной смартфон представит Apple.

Яна Рождественская