Apple представит новый iPhone 9 сентября

Американская корпорация Apple назначила дату, когда покажет новые гаджеты,— 9 сентября. Как пишут СМИ, включая Reuters и CNBC, в этот день компания представит, в частности, новый iPhone и новые умные часы Apple Watch. Это будет первое подобное мероприятие, которое будет вести новый генеральный директор корпорации Джон Тернус. Он сменит Тима Кука на этом посту 1 сентября.

Как пишут СМИ, на этой презентации будет представлен первый складной iPhone — ранее источники сообщали, что он будет называться iPhone Ultra. Сейчас на рынке складных смартфонов премиум-класса доминирует южнокорейская корпорация Samsung, с которой придется конкурировать Apple.

Еще одно обновление, которого ждут от этого мероприятия,— новая версия виртуального ассистента Siri. Он будет называться Siri AI, и, как ожидается, в нем будут в большей мере применены новейшие технологии больших языковых моделей.

Яна Рождественская