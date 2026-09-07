Спонсора «КамАЗ-мастер» Феликса Бажанова заочно приговорили к 12 годам

Басманный суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего владельца банка «Мастер-капитал» и спонсора раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликса Бажанова. Его заочно приговорили к 12 годам колонии, сообщает ТАСС. Помимо лишения свободы, суд арестовал имущество Бажанова, включая его объекты недвижимости. Также судья удовлетворил гражданские иски потерпевших, включая иск на 2,23 млрд руб.

Дело связано с хищением средств объединения по выпуску электровакуумных приборов АО «Плутон». Как установил суд, подконтрольная Бажанову структура заключила договоры с «Плутоном» на ремонтные и обслуживающие работы. Однако компания так и не выполнила обязательства по контрактам. Также, установили следствие, Бажанов похитил около 1 млрд руб. из банка «Мастер-капитал», которым владел.

Феликса Бажанова объявили в розыск в августе 2020 года, в том же году его заочно арестовали. Вторым фигурантом дела был бывший председатель правления банка «Мастер-капитал» Владимир Викторов. Последнего в 2022 году приговорили к четырем годам за хищение 2,3 млрд руб. из кредитного учреждения.

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Никита Черненко