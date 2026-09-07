Жительнице Ярково назначили 12 лет колонии за попытку убийства внучки

Ярковский районный суд отправил на 12 лет в колонию бабушку из села Ярково, которая пыталась убить семимесячную внучку, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Ей вынесен приговор по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что 8 марта под присмотром 49-летней обвиняемой были дети ее дочери. При этом бабушка была в состоянии алкогольного опьянения. Внучка не могла уснуть и плакала — бабушка вынесла ее на лестничную площадку второго этажа многоквартирного дома и сбросила вниз. Ребенок получил серьезные травмы, но благодаря вовремя оказанной медицинской помощи выжил.

В пользу потерпевшей по иску прокурора также взыскано 700 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

После происшествия глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ирина Пичурина