Бастрыкину доложат по делу бабушки, сбросившей внучку в окно в Ярково

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад о ходе расследования уголовного дела бабушки из села Ярково (Тюменская область), которая обвиняется в покушении на убийство внучки по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, передает Следком.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как считает следствие, 8 марта пьяная бабушка была недовольна плачем семимесячной внучки. Из-за этого она вынесла ребенка на лестничную площадку второго этажа многоквартирного дома и сбросила вниз.

Девочка выжила, ей успели оказать медицинскую помощь — ребенка госпитализировали.

Ирина Пичурина