ДоброFON и Федерация падела России провели благотворительную акцию «Корт Добра»

В воскресенье, 6 сентября, на арене «Воробьевы горы» состоялся международный матч: встретились сборные России и Казахстана по паделу. В рамках мероприятия также прошла акция «Корт добра», организованная Федерацией падела России (ФПР) совместно с благотворительной программой ДоброFON букмекерской компании FONBET. Участниками акции стали подопечные фонда «Арифметика добра», уже второе десятилетие решающего проблему сиротства. Он помогает подросткам-сиротам обрести заботливую семью, сопровождает приемных родителей и находит для детей наставников — «значимых взрослых».

«Для ребенка с опытом сиротства «тренером по жизни» может стать наставник: значимый взрослый, который помогает подготовиться к самостоятельной жизни вне учреждения, справляться с кризисами, обретать уверенность в себе и просто быть рядом,— объясняет директор фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова. — Именно на поиск таких неравнодушных взрослых и направлена программа фонда «Наставники». Мы благодарны коллегам из ДоброFON за организацию акции и надеемся, что мероприятие привлечет внимание к программе наставничества и вдохновит новых волонтеров, в которых так нуждаются подростки-сироты».

Для юных гостей была подготовлена полноценная программа. Они вышли на арену вместе с игроками национальных сборных во время торжественной церемонии открытия, а затем приняли участие в открытой тренировке с профессиональными тренерами и действующими спортсменами. Поддержали спортсменов блогер Настя Кос (настоящее имя — Анастасия Костромитина), а также футбольный блогер и медиафутболист Александр Ткачук. День завершился фотосессией и вручением памятных подарков от ДоброFON.

Управляющий акционер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов напомнил, что «такое замечательное мероприятие как ‘‘Корт добра’’» ФПР и ДоброFON организовывают «уже несколько лет». В 2024 году гостем акции стал музыкант Ваня Дмитриенко, в 2025-м в проекте приняли участие олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в одиночном катании и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Алексей Ягудин, актер и блогер Васант Балан, а также серебряный призер Олимпиады в Ванкувере лыжник Александр Панжинский, в 2026-м — музыкант L'One (настоящее имя — Леван Горозия) и хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев. По итогам тренировок, во время которых ребята осваивали падел с тренерами и спортсменами, а также играли с приглашенными звездами, программой ДоброFON в сумме было переведено на благотворительность около 1,3 млн руб.

«Недавно мы подписали соглашение с федерацией о расширении сотрудничества по благотворительным проектам, среди которых планируется активное развитие этой традиционной акции,— продолжил Валентин Голованов. — В минувшие выходные прошла очередная тренировка, на этот раз для подопечных фонда ‘‘Арифметика добра’’ в рамках международного матча между сборными России и Казахстана по паделу. Надеемся, что это мероприятие подарило юным гостям много позитивных эмоций и, может быть, кто-то из них в будущем захочет связать свою жизнь с этим видом спорта и стать профессиональным паделистом».

Арнольд Кабанов