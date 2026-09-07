Милан Лазович: в Белграде смерть Младича считают утратой национального героя

Кончина Ратко Младича 27 августа в Гааге стала политическим событием, раскалывающим Балканы по разлому, который не зарос за тридцать лет после подписания Дейтонских соглашений. Об этом пишет программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович.

По словам эксперта, в Белграде и Республике Сербской смерть Младича восприняли как утрату национального героя. «Именно на этом разломе — между национальной памятью сербов и европейским правосудием — и разворачивается главная политическая драма. Планы Белграда похоронить Младича с государственными почестями вызвали резкую реакцию Брюсселя»,— отмечает Милан Лазович.

Подробнее — в материале «Ъ» «На смерть генерала».